США рассчитывают продать 6 тысяч новейших истребителей

В настоящее время США и восемь других партнеров Вашингтона по программе Joint Strike Fighter планируют закупить более трех тысяч самолетов F-35 Lightning II, однако их продажи можно увеличить вдвое. Об этом, как сообщает DefPro, заявил один из руководителей программы бригадный генерал Дэвид Хейнц (David R. Heinz). По его мнению, рынок новых истребителей пятого поколения может вырасти до шести тысяч и более.

Хейнц, в частности, сообщил, что переговоры с США по поводу участия в программе уже начали Израиль и Сингапур. Кроме этого, обсуждаются возможные перспективы поставок этих самолетов Финляндии, Испании, Южной Корее и Японии. В настоящее время, помимо США, участниками проекта являются Великобритания, Нидерланды, Италия, Канада, Турция, Австралия, Норвегия и Дания.

Как подчеркивает издание, сегодня корпорации Lockheed Martin, которая является производителем F-35, принадлежит 31 процент мирового рынка истребителей. К 2020 году, по мнению аналитиков американского агентства Teal, эта машина может фактически стать единственным истребителем западного производства на мировом рынке. Она призвана выполнить задачу, которая ранее принадлежала F-16 - вытеснить самолеты других производителей. За 35 лет с конвейера сошло более 4400 истребителей F-16, включая 2200, поставленных зарубежным покупателям.

Лента.ру