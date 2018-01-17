Россия помогает КНДР обходить санкции - Трамп

Россия помогает Северной Корее избегать введенных в отношении КНДР международных санкций.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

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Трамп в частности заявил, что Россия помогает КНДР в получении запрещенных санкциями товаров.

"Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что делает Китай", - сказал он.

Отмечается, что президент США похвалил Китай за его действия по ограничению поставок нефти и угля в Северную Корею.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин мог многое сделать в этом направлении. "Но, к сожалению, у нас не очень тесные отношения с Россией", - добавил президент США.

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская сторона представит свои предложения по усилению санкционного режима в отношении КНДР в том случае, если руководство страны предпримет новые провокации.