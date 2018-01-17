Госдеп назвал условие для ужесточения санкций против КНДР

Американская сторона представит свои предложения по усилению санкционного режима в отношении КНДР в том случае, если руководство страны предпримет новые провокации, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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«Наши дипломаты в Нью-Йорке продолжат выступать за более жесткие санкции против КНДР, если будут последующие провокации. Цель кампании по оказанию максимального давления была и остается в том, чтобы сподвигнуть Северную Корею на значимые переговоры по денуклеаризации», — сказал Тиллерсон.

Он подчеркнул, что дипломатические усилия со стороны США всегда поддерживались «сильным и решительным военным вариантом».

Ранее Тиллерсон заявил, что КНДР пытается посеять раздор между США, Россией и Китаем.