В Великобритании назначили министра по делам одиночества

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила первого в стране министра для одиноких людей.

Им стала парламентский заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч, сообщает lb.ua со ссылкой на Evening Standard.

"Для очень многих людей одиночество - это печальная реальность современной жизни. Я хочу противостоять этому вызову для общества и принять меры для решения проблемы одиночества, которую переживают пожилые люди, опекуны и те, кто потерял близких - то есть люди, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом", - заявила Тереза Мэй.

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По данным Британского Красного Креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими. 200 тысяч пожилых людей не разговаривали с друзьями или родственником более месяца. 85% молодых людей с ограниченными возможностями чувствуют себя одинокими.

Британский премьер создала пост "министра по одиночеству" в Министерстве здравоохранения по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством.

Управление национальной статистики поможет разработать метод измерения одиночества. Также будет создан фонд для того, чтобы правительство и благотворительные организации могли найти инновационные пути решения этой проблемы во всех возрастных группах и сообществах.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе инициированных ею перестановок в правительстве сохранила на своих постах всех ключевых министров.