Рокировки в британском правительстве: ключевые министры сохранили свои портфели

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе инициированных ею перестановок в правительстве сохранила на своих постах всех ключевых министров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, распространенную канцелярией британского премьера.

Статус-кво в британском кабмине сохранили министр финансов Филип Хаммонд, главы МИД Борис Джонсон и МВД Эмбер Радд, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и руководитель оборонного ведомства Гэвин Уильямсон.

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Также на своих постах остались министры здравоохранения Джереми Хант, по делам регионов и местного самоуправления Саджид Джавид и по делам бизнеса Грег Кларк.

Один из политических тяжеловесов среди консерваторов Лиам Фокс сохранил за собой должность министра внешней торговли, его коллеги Пенни Мордонт и Майкл Гоув - министра по вопросам международного развития и министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития соответственно.

В ходе перестановок Карен Брэдли, ранее занимавшая пост министра культуры, средств массовой информации и спорта, была назначена на должность министра по делам Северной Ирландии.

Она заменит Джеймса Брокеншира, который подал ранее в понедельник в отставку по состоянию здоровья.

Ранее в понедельник Мэй приняла несколько кадровых решений, назначив на должность председателя Консервативной партии Брэндона Льюиса, который заменил на этом посту Патрика Маклафлина. Министром юстиции стал Дэвид Гок, сменивший Дэвида Лидингтона, который в свою очередь стал канцлером герцогства Ланкастерского.

Остается вакантной должность главы секретариата кабинета министров, де-факто заместителя британского премьера. Данный пост остается незанятым после отставки Дамиана Грина, который 20 декабря прошлого года сложил с себя полномочия на фоне утверждений, что в его рабочем компьютере обнаружены материалы порнографического характера.