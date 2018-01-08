Рокировки в британском правительстве: ключевые министры сохранили свои портфели
Статус-кво в британском кабмине сохранили министр финансов Филип Хаммонд, главы МИД и МВД Борис Джонсон и Эмбер Радд.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе инициированных ею перестановок в правительстве сохранила на своих постах всех ключевых министров.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, распространенную канцелярией британского премьера.
Статус-кво в британском кабмине сохранили министр финансов Филип Хаммонд, главы МИД Борис Джонсон и МВД Эмбер Радд, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и руководитель оборонного ведомства Гэвин Уильямсон.
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Также на своих постах остались министры здравоохранения Джереми Хант, по делам регионов и местного самоуправления Саджид Джавид и по делам бизнеса Грег Кларк.
Один из политических тяжеловесов среди консерваторов Лиам Фокс сохранил за собой должность министра внешней торговли, его коллеги Пенни Мордонт и Майкл Гоув - министра по вопросам международного развития и министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития соответственно.
В ходе перестановок Карен Брэдли, ранее занимавшая пост министра культуры, средств массовой информации и спорта, была назначена на должность министра по делам Северной Ирландии.
Она заменит Джеймса Брокеншира, который подал ранее в понедельник в отставку по состоянию здоровья.
Ранее в понедельник Мэй приняла несколько кадровых решений, назначив на должность председателя Консервативной партии Брэндона Льюиса, который заменил на этом посту Патрика Маклафлина. Министром юстиции стал Дэвид Гок, сменивший Дэвида Лидингтона, который в свою очередь стал канцлером герцогства Ланкастерского.
Остается вакантной должность главы секретариата кабинета министров, де-факто заместителя британского премьера. Данный пост остается незанятым после отставки Дамиана Грина, который 20 декабря прошлого года сложил с себя полномочия на фоне утверждений, что в его рабочем компьютере обнаружены материалы порнографического характера.