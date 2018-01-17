"Приезжайте в вонючую Замбию": туроператор использовал слова Трампа в рекламе

Туристический оператор Zambiatourism опубликовал на своей странице в Facebook баннер с призывом посетить Замбию. В слогане обыгрывается фраза о мигрантах, приписываемая президенту США Дональду Трампу.

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При этом в подписи к баннеру "Приезжайте в вонючую Замбию" отмечается, что публикация не представляет официальной позиции турагентства. Постом поделились уже более 2 тысяч пользователей.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, скандальная фраза о стремлении мигрантов из "вонючих дыр" ("shitholes") переехать в США была произнесена американским лидером во время совещания в Белом доме. Трамп заявил, что США должны принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия, а не жителей "вонючих дыр". Слова Трампа осудили во всем мире.