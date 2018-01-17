Спикером парламента Каталонии стал депутат от сепаратистской партии
Торрен получил на 10 голосов больше, чем его конкурент, сторонник единства с Испанией.
Спикером парламента Каталонии выбрали Рожера Торрена - депутата от партии ERC, которая поддерживает независимость автономии, передает Европейская правда.
Торрен получил 65 голосов, его соперник от партии "Граждане", которая поддерживает единство с Испанией, набрал 56 голосов. Для победы достаточно было простого большинства голосов.
Читайте такжеПремьер Испании пообещал сесть за стол переговоров со сторонниками независимости Каталонии, победившими на выборах (видео)
38-летний Торрен с 2007 года был мэром города Саррия где Тер (провинция Жирона). Он уже в третий раз избран в региональный парламент.
Заместителями спикера стали депутат от сепаратистской партии Junts per Catalunya и от партии "Граждане".
Депутаты парламента Каталонии сегодня собрались на первое заседание после досрочных выборов.
Как сообщал УНИАН, ранее суд Барселоны обязал партию Пучдемона возместить государству 6,6 миллионов "откатов".