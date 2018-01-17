Спикером парламента Каталонии стал депутат от сепаратистской партии

15:59, 17 января 2018
Мир
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Торрен получил на 10 голосов больше, чем его конкурент, сторонник единства с Испанией.

Рожер Торрен / REUTERS

Спикером парламента Каталонии выбрали Рожера Торрена - депутата от партии ERC, которая поддерживает независимость автономии, передает Европейская правда.

Торрен получил 65 голосов, его соперник от партии "Граждане", которая поддерживает единство с Испанией, набрал 56 голосов. Для победы достаточно было простого большинства голосов.

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38-летний Торрен с 2007 года был мэром города Саррия где Тер (провинция Жирона). Он уже в третий раз избран в региональный парламент.

Заместителями спикера стали депутат от сепаратистской партии Junts per Catalunya и от партии "Граждане".

Депутаты парламента Каталонии сегодня собрались на первое заседание после досрочных выборов.

Как сообщал УНИАН, ранее суд Барселоны обязал партию Пучдемона возместить государству 6,6 миллионов "откатов".

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