Более 40 автомобилей столкнулись в масштабном ДТП в Чехии

Представитель полиции Южно-Моравского края Чехии Петр Замечник сообщил о том, что на скоростной магистрали, соединяющей Прагу и Братиславу, столкнулось более 40 машин.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает 112.ua.

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"Движение на данном отрезке в обоих направлениях было временно заблокировано, водители пользуются объездами по местным автодорогам. Среди попавших в аварию машин много грузовиков. Пожарные помогают дорожным рабочим с их подъемом из кюветов, на это уйдет, вероятно, вся ночь. Пострадали около 10 человек, из них один получил ранение средней тяжести. У остальных легкие травмы", - сказал Замечник.

В полиции сообщили, что причиной массовых аварий стал сильный снегопад и превышение водителями допустимой скорости движения при таких погодных условиях.

Всего же в Чехии, по данным полиции, в результате непогоды произошло более 100 автомобильных аварий.

Как сообщал УНИАН, 12 января близ Праги произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Три человека погибли, 48 пострадали. Среди пострадавших - четверо иностранцев.