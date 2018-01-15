Трамп считает себя "наименее расистской личностью"

Президент США Дональд Трамп назвал себя "наименее расистской лицом" отвечая на обвинения его в расизме за то, что он назвал бедные страны Африки "грязными дырами".

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Он вновь возразил, что говорил приписываемые ему слова, впрочем, не уточнял, что же именно он говорил или не говорил, сообщает CNN.

"Я не расист. Я наименее расистская личность, у которой вы когда-либо брали интервью", - заявил Трамп журналистам.

Как сообщал УНИАН, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что заявления президента США Дональда Трампа о странах, из которых приезжают мигранты, если такие действительно были, являются «расистскими».

ам же Трамп согласился, что слова, которые он использовал на встрече относительно миграционной политики США, были жесткими, но он не называл страны "грязными дырами".