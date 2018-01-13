В Чехии второй день выбирают президента

Второй день выборов президента начался в Чехии. В субботу, 13 января, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 14:00, после чего начнется подсчет голосов.

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Как передает DW.com со ссылкой на dpa, по данным местных СМИ, накануне - в первый день выборов - на избирательные участки пришли около 40 процентов из около 8,4 миллиона граждан страны, имеющих право голоса. Граждане Чехии должны выбрать президента из девяти кандидатов. Согласно результатам опросов, главными претендентами на пост главы государства является действующий президент Милош Земан и профессор химии Иржи Драгош.

73-летний Земан известен, в частности, своими откровенно антимусульманськоми взглядами. Он неоднократно подчеркивал, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Земан также не раз высказывался за отмену санкций Евросоюза против России. В свою очередь, Драгош выступает за углубление сотрудничества с ЕС и сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна играть более активную роль в ЕС и поддерживает переход Чехии на евро.

Если ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство голосов, то 26 и 27 января состоится второй тур голосования. Уже сейчас обозреватели и политологи не исключают именно такого сценария событий. Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии второй раз, в 2013 году глава республики избирался депутатами обеих палат парламента. По результатам второго тура выборов 2013 года президентом Чехии стал Милош Земан, который сумел набрать 54,8 процента голосов. Президент Чехии избирается сроком на пять лет и имеет скорее представительские функции. Впрочем, он может назначать судей Конституционного суда и имеет ограниченные полномочия в области внешней политики.