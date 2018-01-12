В Чехии проходят президентские выборы, Земан претендует на новый срок

В Чехии в пятницу и субботу проходят президентские выборы, на пост главы государства претендуют 9 кандидатов.

Действующий президент Милош Земан претендует на новый пятилетний срок, пишет Радио Свобода.

Основные конкуренты Земана – бывший президент Академии наук Иржи Драгош, музыкант и предприниматель Михал Горачек, бывший премьер Мирек Тополанек. Они критикуют Земана, заявляя, что его высказывания и поступки поляризуют общество. Земана критикуют и за слишком теплые, по мнению его оппонентов, отношения с Москвой.

Действующего президента поддержал премьер-министр Андрей Бабиш. Большинство оппозиционных партий выступают в поддержку оппонентов Земана.

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По опросам, первый тур не выявит победителя. Наилучшие шансы выйти во второй тур, по опросам, – у Земана и Иржи Драгоша. Во втором туре, который, как ожидается, пройдет через две недели, их шансы оцениваются как примерно равные.

Чехия является парламентской республикой, но, по конституции, президент имеет ряд важных полномочий, в частности, именно он поручает тому или иному политику сформировать правительство.