Премьер Британии назначила Брэндона Льюиса председателем Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на должность председателя Консервативной партии Брэндона Льюиса, который заменил на этом посту Патрика Маклафлина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии британского премьера в Twitter. "Королева была рада одобрить назначение депутата Брэндона Льюиса на должность министра без портфеля. Он также стал председателем Консервативной партии", - приводит телеканал Sky News сообщение администрации Мэй.

Отмечается, что 46-летний Льюис ранее занимал должность заместителя главы британского МВД по вопросам иммиграции. С 2010 года он является депутатом парламента Соединенного Королевства.

Тереза Мэй проводит в понедельник перестановки в правительстве Великобритании.