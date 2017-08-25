Во Флориде казнили первого белого мужчину за убийства на расовой почве
Преступнику ввели инъекцию из трех препаратов, один из которых еще не проходил испытания для выполнения подобной функции.
В США, в штате Флорида казнили первого белого мужчину за убийство на почве расизма, использовав для этого новый препарат. Мужчина убил чернокожего и латиноамериканца, пишет Associated Press.
Власти сообщили, что 53-летнему Марку Асаию ввели инъекцию из трех препаратов, одним из которых стал анестетик этомидат, который еще не проходил испытания для выполнения подобной функции.
Читайте такжеТрамп обещает привлечь к ответственности виновных в столкновениях в Шарлотсвилле
Издание сообщает, что Асай был осужден еще в 1987 году, когда застрелил 34-летнего чернокожего Роберта Ли Букера и 26-летнего латиноамериканца Роберта Макдауэлла.
Отмечается, что приговор долгое время не выполнялся в связи с тем, что одобренный Верховным судом штата Флорида этомидат подвергался критике со стороны некоторых экспертов как недопустимый при выполнении смертельных приговоров.
Как сообщал УНИАН ранее, в США Фонд голливудского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль пожертвовал $ 1 млн на бортьбу с группами ненависти после недавних националистических столкновений в Шарлоттсвилль.