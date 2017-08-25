Во Флориде казнили первого белого мужчину за убийства на расовой почве

В США, в штате Флорида казнили первого белого мужчину за убийство на почве расизма, использовав для этого новый препарат. Мужчина убил чернокожего и латиноамериканца, пишет Associated Press.

Власти сообщили, что 53-летнему Марку Асаию ввели инъекцию из трех препаратов, одним из которых стал анестетик этомидат, который еще не проходил испытания для выполнения подобной функции.

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Издание сообщает, что Асай был осужден еще в 1987 году, когда застрелил 34-летнего чернокожего Роберта Ли Букера и 26-летнего латиноамериканца Роберта Макдауэлла.

Отмечается, что приговор долгое время не выполнялся в связи с тем, что одобренный Верховным судом штата Флорида этомидат подвергался критике со стороны некоторых экспертов как недопустимый при выполнении смертельных приговоров.

Как сообщал УНИАН ранее, в США Фонд голливудского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль пожертвовал $ 1 млн на бортьбу с группами ненависти после недавних националистических столкновений в Шарлоттсвилль.