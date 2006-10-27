При взрыве в Тбилиси погибли шесть человек

В грузинской столице произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли шесть человек, сообщает грузинский телеканал "Рустави - 2". По информации ИА "Новости-Грузия", два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Взрыв произошел на территории бывшего таксопарка в районе Исани-Самгори, где расположен цех по заполнению кислородных баллонов.

В результате взрыва здание цеха разрушено, повреждения получили соседние здания, а также находившихся поблизости автомобили. В домах в радиусе километра от места происшествия были выбиты стекла.

Лента.ру