Совбез ООН может ужесточить санкций против КНДР

10:35, 05 августа 2017
Мир
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Новый документ предусматривает эмбарго на поставки из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов, что лишит Пхеньян трети доходов от экспорта. 

Иллюстрация REUTERS

Совет Безопасности ООН может рассмотреть сегодня резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи, передает Радио Свобода.

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Как сообщают агентства со ссылкой на высокопоставленного дипломата ООН, высока вероятность того, что и Россия, и Китай поддержат ее.

Согласно тому же источнику, проект документа поступил в Совете Безопасности в пятницу. Он предусматривает эмбарго на поставки из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов, что лишит Пхеньян трети доходов от экспорта. Предусматривается введение запрета на увеличение количества северокорейских рабочих в странах-участницах ООН, создание новых и расширение уже действующие совместных предприятий с КНДР.

Для принятия резолюции по Северной Корее нужно, чтобы её поддержали как минимум 9 из 15 членов Совета Безопасности и никто из пяти постоянных его членов (США, Китай, Россия, Франция, Великобритания) не наложил вето.

США стали инициатором введения новых санкций против КНДР в ответ на два недавних запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Прежними резолюциями ООН Северной Корее запрещено иметь ядерную и ракетную программы, но она продолжает проводить ракетные испытания, вызывая резкое осуждение большинства государств.

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Теги: #санкии против КНДР#санкции против Северной Кореи