Экс-генсек НАТО призвал США активнее играть роль полисмена для поддержания безопасности в мире

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Андерс Фог Расмуссен призвал США активнее играть роль полицейского для поддержания безопасности в мире. Об этом он написал в Twitter.

"Мир не стал более мирным местом после колебаний США в течение восьми лет. Нам нужен полисмен, и только США могут играть эту роль", - заявил Расмуссен.

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Напомним, Расмуссен входит в группу «Друзья Украины» и является внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал УНИАН, действующий президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании в 2016 году заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут быть полисменом в поддержании безопасности в мире.

"Я хочу помочь всем нашим союзникам, но мы теряем миллиарды и миллиарды долларов. Мы не можем быть полисменом в мире. Мы не можем защищать страны по всему миру, которые не платят нам то, в чем мы нуждаемся", - заявил тогда Трамп.

После получения полномочий Трамп неоднократно призывал союзников США по НАТО увеличить расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта.

В частности, недавно во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне президент США заявил: “Я снова подтвердил канцлеру Меркель мою решительную поддержку НАТО, а также необходимость нашими союзниками по НАТО переводить справедливую долю расходов на оборону. Многие страны задолжали огромные суммы в прошлые годы, и это очень несправедливо в отношении Соединенных Штатов. Эти страны должны выплатить то, что задолжали”, - подчеркнул Трамп.