Экс-генсек НАТО призвал США активнее играть роль полисмена для поддержания безопасности в мире
Мир не стал более мирным местом после колебаний США на протяжении восьми лет.
Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Андерс Фог Расмуссен призвал США активнее играть роль полицейского для поддержания безопасности в мире. Об этом он написал в Twitter.
"Мир не стал более мирным местом после колебаний США в течение восьми лет. Нам нужен полисмен, и только США могут играть эту роль", - заявил Расмуссен.
Читайте такжеРасмуссен: нужно усилить границы НАТО, чтобы Россия даже не думала о том, чтобы на кого-то напасть
Напомним, Расмуссен входит в группу «Друзья Украины» и является внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщал УНИАН, действующий президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании в 2016 году заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут быть полисменом в поддержании безопасности в мире.
"Я хочу помочь всем нашим союзникам, но мы теряем миллиарды и миллиарды долларов. Мы не можем быть полисменом в мире. Мы не можем защищать страны по всему миру, которые не платят нам то, в чем мы нуждаемся", - заявил тогда Трамп.
После получения полномочий Трамп неоднократно призывал союзников США по НАТО увеличить расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта.
В частности, недавно во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне президент США заявил: “Я снова подтвердил канцлеру Меркель мою решительную поддержку НАТО, а также необходимость нашими союзниками по НАТО переводить справедливую долю расходов на оборону. Многие страны задолжали огромные суммы в прошлые годы, и это очень несправедливо в отношении Соединенных Штатов. Эти страны должны выплатить то, что задолжали”, - подчеркнул Трамп.