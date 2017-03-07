Из-за протестов учителей в Аргентине в школу не пошли около 12 миллионов детей

Как передает ТАСС, демонстранты прошли маршем от здания Конгресса до Министерства образования. К акции протеста присоединились все основные профсоюзы учителей, а также представители различных общественных движений.

Педагоги и поддерживающие их активисты несли в руках плакаты с лозунгами: "Достойную зарплату учителям!", "Нет нищенской зарплате!" и "Когда учитель борется за свои права, он тоже преподает!". Кроме того, профсоюзы объявили двухдневную забастовку, из-за которой начало учебного года в стране было отложено в 19 из 23 провинций страны. В школу не пошли порядка 12 млн детей.

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Тем не менее, президент республики Маурисио Макри принял участие в посвященной началу учебного года церемонии в провинции Жужуй на севере Аргентины, в которой учителя не стали присоединяться к акции протеста. "Я очень сожалею, что многие выбрали оппортунизм в форме забастовки", - сказал глава государства в своем выступлении.

Учителя требуют повысить зарплаты на 30-35%, чтобы компенсировать последствия инфляции, которая по итогам 2016 года составила порядка 40%. Правительство предлагает увеличить оплату труда на 18%.

Во вторник в Буэнос-Айресе также пройдет акция протеста, организованная Всеобщей конфедерацией труда - крупнейшим в Аргентине профсоюзом. Поддержать манифестацию призвала экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер.