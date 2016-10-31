Иракские войска вошли в Мосул - Reuters

Об этом Reuters сообщил генерал Виссам Араджи из натренированного США антитеррористического подразделения.

"Они вошли в Мосул, сейчас бои идут в районе Аль-Карама", - рассказал офицер.

Читайте такжеАрмия Ирака провела перегруппировку войск и возобновила наступление на Мосул

Антитеррористические подразделения в понедельник продолжили наступление с востока. На прошлой неделе активные действия приостанавливались, поскольку до этого продвижение на других фронтах было не таким эффективным и нужно было время, чтобы другие подразделения сжали кольцо вокруг города.

В наступлении принимают участие правительственные силы Ирака и "пешмерга" (курдские войска - ред.). Авиационную и наземную поддержку оказывает международная коалиция, которую возглавляют США.

Как сообщал УНИАН, 17 октября началась спецоперация по освобождению иракского города Мосула от террористов "Исламского государства".

Иракское военное командование сообщило, что с начала операции по освобождению Мосула под контроль правительственных сил и курдских вооруженных формирований перешли около 80 населенных пунктов. У них антитеррористические подразделения обнаруживают оборудованные боевиками тоннели, один из них длиной в три километра.

Также в окрестностях Дженина, как сообщает иракское телевидение, был найден и уничтожен большой цех ИГИЛ по производству взрывных устройств.

Мосул – крупнейший город под контролем боевиков, где до войны проживало почти 2 млн человек, считается "столицей" ИГИЛ в Ираке.