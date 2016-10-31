Иракские войска вошли в Мосул - Reuters
Спустя две недели после начала наступательной операции и боев на окраинах иракским войскам удалось войти в захваченный ИГ Мосул.
Об этом Reuters сообщил генерал Виссам Араджи из натренированного США антитеррористического подразделения.
"Они вошли в Мосул, сейчас бои идут в районе Аль-Карама", - рассказал офицер.
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Антитеррористические подразделения в понедельник продолжили наступление с востока. На прошлой неделе активные действия приостанавливались, поскольку до этого продвижение на других фронтах было не таким эффективным и нужно было время, чтобы другие подразделения сжали кольцо вокруг города.
В наступлении принимают участие правительственные силы Ирака и "пешмерга" (курдские войска - ред.). Авиационную и наземную поддержку оказывает международная коалиция, которую возглавляют США.
Как сообщал УНИАН, 17 октября началась спецоперация по освобождению иракского города Мосула от террористов "Исламского государства".
Иракское военное командование сообщило, что с начала операции по освобождению Мосула под контроль правительственных сил и курдских вооруженных формирований перешли около 80 населенных пунктов. У них антитеррористические подразделения обнаруживают оборудованные боевиками тоннели, один из них длиной в три километра.
Также в окрестностях Дженина, как сообщает иракское телевидение, был найден и уничтожен большой цех ИГИЛ по производству взрывных устройств.
Мосул – крупнейший город под контролем боевиков, где до войны проживало почти 2 млн человек, считается "столицей" ИГИЛ в Ираке.