Штурм "столицы" ИГИЛ в Ираке: Associated Press обнародовало новое видео
17:38, 31 октября 2016Мир
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Иракские военные продолжают штурм "столицы" так называемого Исламского государства – город Мосул.
Агентство Associated Press опубликовало видео с кадрами операции.
Как сообщал УНИАН, 31 октября, через две недели после начала наступательной операции и боев на окраинах иракским войскам удалось войти в захваченный ИГ Мосул.
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Антитеррористические подразделения в понедельник продолжили наступление с востока.
На прошлой неделе активные действия приостанавливались, поскольку до этого продвижение на других фронтах было не таким эффективным и нужно было время, чтобы другие подразделения сжали кольцо вокруг города.
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