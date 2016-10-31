Штурм "столицы" ИГИЛ в Ираке: Associated Press обнародовало новое видео

Агентство Associated Press опубликовало видео с кадрами операции.

Как сообщал УНИАН, 31 октября, через две недели после начала наступательной операции и боев на окраинах иракским войскам удалось войти в захваченный ИГ Мосул.

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Антитеррористические подразделения в понедельник продолжили наступление с востока.

На прошлой неделе активные действия приостанавливались, поскольку до этого продвижение на других фронтах было не таким эффективным и нужно было время, чтобы другие подразделения сжали кольцо вокруг города.