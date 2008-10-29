Путин предлагает Китаю уходить от доллара во взаиморасчетах

Премьер-министр РФ Владимир Путин предлагает поэтапно уходить от доллара и переходить на национальные валюты во взаимных расчетах России и Китая.

Двусторонний товарооборот по итогам 2008 года прогнозируется в 50 миллиардов долларов.

Выступая во вторник на третьем Российско-китайском экономическом форуме, Путин отметил, что мир, основанный на долларе, переживает серьезные проблемы и серьезный сбой, по-прежнему сложна ситуация и на глобальных финансовых рынках.

"Считаю, что в этих условиях нам следует подумать о совершенствовании системы платежей во взаимной торговле, в том числе за счет согласованного движения к более широкому использованию национальных валют", - сказал российский премьер.