Пират: Передайте всем, что команда «Фаины» умрет. Может, уже завтра

Ситуация на захваченном сомалийскими пиратами судне "Фаина" в ближайшее время может стать критической.

Об этом пишет газета «Сегодня» в номере от 22 октября.

Изданию по спутниковому телефону удалось связаться с судном. Как сказал один из пиратов, их лидера Мохамеда сейчас нет на месте, а экипажу трубку он не даст. "С экипажем все очень плохо, на корабле нет ни воды, ни еды", - сказал пират на очень плохом английском и бросил трубку, пишет "Сегодня". Второй раз разговор был ненамного дольше. "Передайте всем, что команда умрет. Может, уже завтра", - сказал он и снова бросил трубку.

21 октября, отмечает "Сегодня", удалось также пообщаться с представителем судовладельца и руководителя компании "Томекс" Виктором МУРЕНКО. По его словам, неделю назад на судне кончились еда и вода. Некоторое время пираты кормили моряков, привозя провиант с берега. Но, начиная с 21 октября, прекратили это делать. Это подтвердили "Сегодня" и в МИДе. Однако запасы провизии, воды и топлива уже сегодня передадут на борт "Фаины". "Отрабатывались морской и воздушный варианты доставки, остановились на втором, чтобы груз сбросили вертолетом", - добавил В.МУРЕНКО.

По его словам, состояние здоровья всего экипажа в норме. "Ребята хоть и истощены, но никто из них не болел. Единственное, они все морально измучены. Их держат всех в одной комнате. Выпускают только повара на камбуз, старшего механика к двигателю и капитана на мостик", - сказал В.МУРЕНКО.

Он также утверждает, что пираты ни разу не меняли сумму выкупа. На сегодняшний день эта сумма составляет 20 млн. долл. "Только в первый день захвата была цифра в $5 млн. Но эта цифра была только до тех пор, пока пираты не поняли, что никакие суда, стоящие вокруг них, угрозы им не представляют. Единственное, что потом они предложили - это при быстром расчете снизить сумму до 19 миллионов, но ни о каких 8 миллионах речь ни разу не шла, - сказал В.МУРЕНКО. - Зато все пытаются заработать себе какие-то дивиденды постоянными заявлениями, что деньги есть. Если есть эти деньги, дайте. Эти заявления очень вредят переговорам. В Украине есть сомалийские студенты, которые это все слышат, звонят туда и говорят, все ОК, вам сейчас все привезут, мол, братья, приготовьтесь. А потом пираты нам говорят: "У вас же деньги есть, чего вы не везете".

По словам В.МУРЕНКО, судовладелец на сегодняшний день готов дать на выкуп только около $ 1 млн., а государство пока никоим образом не помогло спасти украинских моряков.

Переговоры же с пиратами сейчас ведет "известная английская компания, очень опытная в этих вопросах".