СМИ: Меркель и Орбан договорились об уступках по мигрантам

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заключили тайное соглашение, сообщает ZN.ua со ссылкой на венгерские СМИ.

"Берлин пообещал Будапешту поддержку при решении спорных вопросов с Еврокомиссией взамен на изменение его риторики по миграционной проблеме", - говорится в сообщении.

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В частности, Германия может способствовать тому, чтобы Венгрия избежала проблем в сфере реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", а также при прокладке новой ветки железнодорожного сообщения между Будапештом и Белградом.

Орбан же должен изменить "стиль своей риторики в миграционной политике, которая представляет угрозу для Меркель на внутриполитической арене".

"Как известно, Венгрия занимает очень жесткую позицию по отношению к миграционной политике Евросоюза. Власти страны считает Брюссель виновником миграционного кризиса, охватившего Европу в последние годы", - подчеркивает издание.

В воскресенье, 2 октября, в Венгрии пройдет референдум о квотах ЕС на размещение беженцев.