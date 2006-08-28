В Санкт-Петербурге взорвались две бомбы

В Санкт-Петербурге у троллейбусного парка N2 сработали два взрывных устройства.

Как сообщили РБК в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, взрывы прогремели сегодня ночью в 03:00 мск на пустыре около парка, на улице Арсенальной. В результате взрывов был поврежден 1 троллейбус, пострадавших нет.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего, а также устанавливается тип взрывных устройств и их мощность.

Стоит отметить, что подобные ЧП в городе перестали быть редкостью. Последний инцидент произошел в Северной Пальмире всего несколько дней назад. 16 августа в квартире жилого дома в Выборгском районе города произошел взрыв. Сработала граната Ф-1. К счастью, обошлось без жертв. В инциденте подозревались подростки, которые могли взорвать гранату из хулиганских побуждений.

А в апреле при взрыве в торговом павильоне рядом со станцией метро "Улица Дыбенко" погибли 2 человека. 8 человек получили ранения. В одном из ларьков взорвался газовый баллон.