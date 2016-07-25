Как сегодня выглядит заброшенная советская ракетно-ядерная база в Латвии (фоторепортаж)

Последний гвардейский ракетный полк был снят с боевого дежурства на этой базе и передислоцирован на территорию России в 1993 году. С тех пор база не используется по назначению.

Теперь на территории базы проводят экскурсии. Попасть сюда можно только в сопровождении гида, одним из которых является и бывший офицер советской армии Владимир Проценко.

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Особым вниманием посетителей здесь пользуется огромная голова Владимира Ленина без туловища.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года столичные власти объявили, что в Киеве появится музей советской оккупации под открытым небом.