Редкий автомобиль "Альфа Ромео" 1939 года продадут на аукционе (фото)
15:18, 22 июля 2016Мир
797 0
За редкий автомобиль "Альфа Ромео" 1939 года выпуска, выставленный на аукцион "Сотбис", планируют получить около 15 миллионов долларов.
REUTERS
Предпоказ этого итальянского автомобиля состоялся 21 июля в Нью-Йорке, а сам аукцион запланирован на август.
Читайте такжеНа аукционе в Женеве за $50 миллионов продан редкий голубой бриллиант (фото)
Как отмечает Reuters, стоимость автомобиля оценивается в 15 миллионов долларов, и если за него удастся получить хотя бы столько - то он станет самой дорогой довоенной машиной, проданной на аукционе.
Как сообщал УНИАН, ранее редкие сборники Шекспира продали на аукционе за 3,68 миллиона долларов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter