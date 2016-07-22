Редкий автомобиль "Альфа Ромео" 1939 года продадут на аукционе (фото)

15:18, 22 июля 2016
Мир
797 0

За редкий автомобиль "Альфа Ромео" 1939 года выпуска, выставленный на аукцион "Сотбис", планируют получить около 15 миллионов долларов.

REUTERS

Предпоказ этого итальянского автомобиля состоялся 21 июля в Нью-Йорке, а сам аукцион запланирован на август.

Читайте такжеНа аукционе в Женеве за $50 миллионов продан редкий голубой бриллиант (фото)

Как отмечает Reuters, стоимость автомобиля оценивается в 15 миллионов долларов, и если за него удастся получить хотя бы столько - то он станет самой дорогой довоенной машиной, проданной на аукционе.

Как сообщал УНИАН, ранее редкие сборники Шекспира продали на аукционе за 3,68 миллиона долларов

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter