Редкий автомобиль "Альфа Ромео" 1939 года продадут на аукционе (фото)

Предпоказ этого итальянского автомобиля состоялся 21 июля в Нью-Йорке, а сам аукцион запланирован на август.

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Как отмечает Reuters, стоимость автомобиля оценивается в 15 миллионов долларов, и если за него удастся получить хотя бы столько - то он станет самой дорогой довоенной машиной, проданной на аукционе.

Как сообщал УНИАН, ранее редкие сборники Шекспира продали на аукционе за 3,68 миллиона долларов