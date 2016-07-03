Умер переживший Холокост лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Яд ва-Шем скорбит из-за кончины пережившего Холокост Эли Визеля", — говорится в сообщении центра, опубликованном в его официальном Twitter.

Yad Vashem mourns the passing of Elie Wiesel-Holocaust survivor, Nobel laureate, renowned author https://t.co/YhyhrvZqhl — Yad Vashem (@yadvashem) July 2, 2016

Эли Визель получил Нобелевскую премию мира в 1986 году. "Его послание основано на его личном опыте тотального унижения и полного презрения к человечеству, которое было показано в лагерях смерти Гитлера", — говорилось в сообщении Нобелевского комитета в 1986 году. Его посыл "повторяется и углубляется" в его литературных работах, писал комитет.

Писатель родился в Румынии в 1928 году. В 1944 году попал вместе с семьей в концентрационные лагеря — вместе с отцом он попал в лагерь Освенцим, а потом — в Бухенвальд. До освобождения из лагере из его семьи дожили только сами Визель и его сестры.

Читайте такжеБывший санитар Освенцима предстанет перед судом за соучастие в убийстве 3,6 тысячи человек

Про время, проведенное в нацистских лагерях, Визель не писал на протяжении почти десяти лет, сообщает Haaretz. Однако, в 1956 году он издает свою первую автобиографическую книгу "И мир молчал". Позже была выпущена сокращенная версия этой книги, получившая название "Ночь".

Визель преподавал в Йельском и Бостонском университетах. В 1965 году посещал СССР с визитом и изучал положение евреев в стране. Кроме Нобелевской премии Эли Визель был также награжден Президентской медалью Свободы, Золотой медалью Конгресса США и Орденом Почетного легиона.