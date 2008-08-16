Москва получила копию подписанного Саакашвили договора

11:29, 16 августа 2008
Мир
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Подтверждает МИД РФ

В Москве получили копию документа по урегулированию грузино-осетинского конфликта, который подписал накануне президент Грузии Михаил Саакашвили .

«Мы получили копию этого соглашения по факсу, переданному американской стороной», - сказали в субботу в департаменте информации и печати МИД России.

По словам источника, «на этом документе стоит подпись Михаила Саакашвили».

«По содержанию этот документ аналогичен тому, который ранее подписали президенты Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты», - сказал дипломат.

Газета.ру

 

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