Москва получила копию подписанного Саакашвили договора

В Москве получили копию документа по урегулированию грузино-осетинского конфликта, который подписал накануне президент Грузии Михаил Саакашвили .

«Мы получили копию этого соглашения по факсу, переданному американской стороной», - сказали в субботу в департаменте информации и печати МИД России.

По словам источника, «на этом документе стоит подпись Михаила Саакашвили».

«По содержанию этот документ аналогичен тому, который ранее подписали президенты Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты», - сказал дипломат.

Газета.ру