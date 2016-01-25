Новый премьер Молдовы отказывается уходить в отставку - BBC

Он заявил, что у политической элиты Молдовы в условиях многомесячного кризиса власти и экономических проблем просто не осталось бы времени на полноценные выборы, если бы он ушел, передает BBC Украина.

"Если бы сегодня мы ушли в отставку, парламенту дали бы три месяца на формирование нового кабинета. Это означает, что на протяжении четырех месяцев политики боролись бы за место в правительстве. Ситуация может привести к глубокому экономическому и социальному кризису. Вполне возможно, что в Молдове на четыре месяца перестали бы платить зарплату ", - сказал Филипп в интервью ВВС.

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Говоря о уличных протестах премьер сказал, что правительство будет противостоять манифестантам на улице: "Дороги мы разблокируем. Все действия протестующих, которые будут идти вразрез с законом, будут наказываться. Если протестующие перейдут границу и начнется насилие, правительство будет реагировать в рамках закона".

Новое правительство было назначено без обсуждения программы его действий, что привело к обострению протестов в Кишиневе.