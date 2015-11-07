В центре Москвы задержали лидера партии "Яблоко"
14:31, 07 ноября 2015Мир
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Лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин был задержан в центре Москвы на акции памяти юнкеров и офицеров.
Российского политика задержали во время акции / yabloko.ru
Об этом сообщила пресс-служба партии в "Твиттере".
По информации "Яблока", активисты партии проводили акцию памяти юнкеров и офицеров, оказавших сопротивление большевикам осенью 1917 года.
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"При вывешивании символической таблички памяти юнкеров грубо с применением силы задержан полицией", - написал сам Митрохин.
Сергей Митрохин задержан на акции памяти юнкеров за попытку повесить мемориальную табличку pic.twitter.com/9vvNcsEDge
— партия ЯБЛОКО (@YablokoRu) November 7, 2015
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