В центре Москвы задержали лидера партии "Яблоко"

Об этом сообщила пресс-служба партии в "Твиттере".

По информации "Яблока", активисты партии проводили акцию памяти юнкеров и офицеров, оказавших сопротивление большевикам осенью 1917 года.

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"При вывешивании символической таблички памяти юнкеров грубо с применением силы задержан полицией", - написал сам Митрохин.