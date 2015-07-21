СМИ: швейцарская армия будет возить вертолетами воду для изнывающих от жары коров

Солдаты получили приказ помочь коровам на крайнем западе страны пережить волну жары, сообщает ABCnews со ссылкой на Associated Press.

Читайте такжеИзменение климата поставило шмелей в Европе на грань выживанияПредставитель армии Урс Мюллер сказал также, что войска возводят в горах восемь искусственных резервуаров, чтобы обеспечить коров питьевой водой.

По его словам, армейские вертолеты будут забирать воду в соседних озерах и транспортировать на пастбища.