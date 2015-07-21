СМИ: швейцарская армия будет возить вертолетами воду для изнывающих от жары коров

15:15, 21 июля 2015
Мир
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Вертолеты Super Puma швейцарской армии будут поставлять на пастбища гор Юра воду из соседних озер для коров.

Швейцарські вертольоти рятуватимуть корів / Wikimedia

Солдаты получили приказ помочь коровам на крайнем западе страны пережить волну жары, сообщает ABCnews со ссылкой на Associated Press.

Читайте такжеИзменение климата поставило шмелей в Европе на грань выживанияПредставитель армии Урс Мюллер сказал также, что войска возводят в горах восемь искусственных резервуаров, чтобы обеспечить коров питьевой водой.

По его словам, армейские вертолеты будут забирать воду в соседних озерах и транспортировать на пастбища.

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