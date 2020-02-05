В США демократы объявили первые результаты выборов своего кандидата в президенты

Так называемые "кокусы" начались со штата Айова.

Через сутки после проведения кокусов (собрание демократов) в штате Айова с выбора единого кандидата в президенты США подсчитали 62% голосов.

На первом месте оказался Пит Буттиджедж, у которого 26,9% голосов. Экс-вице-президент США Джо Байден идет только четвертым - у него 15,6% голосов. Об этом пишет ТСН со ссылкой на CNN.

Голоса долго считают из-за технического сбоя, заверили в Демократической партии. Мол, никакого внешнего воздействия нет.

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Обычно, кто выигрывает кокусы в первом штате, тот их выигрывает и в остальных и становится единым кандидатом от демократов.

Питу Буттиджеджу 38 лет. Американцам также трудно произносить его фамилию, поэтому его предвыборная кампания построена на его имени Пит. Он – бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. Лейтенант резерва ВМС США, ветеран войны в Афганистане. Выпускник Гарвардского университета. Пит – открытый гей, женат с Частеном, они носят общую фамилию Буттиджедж. Пит является первым открытым геем среди кандидатов-демократов и может стать самым молодым президентом США, если его выберут.