Дело о сбитии MH17: в Нидерландах захотели расследовать роль Украины

Депутатов нижней палаты парламента Нидерландов интересует, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий. Правительство Нидерландов не возражает против сбора фактов.

В Нидерландах депутаты нижней палаты парламента высказались за расследование роли Украины в деле о сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года.

Соответствующую инициативу, выдвинутую социалистами и партией "Христианско-демократический призыв", вечером во вторник, 1 октября, поддержали депутаты от всех представленных в парламенте партий, в том числе правящих, пишет DW.

Депутаты хотят выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий, сообщила нидерландская вещательная ассоциация NOS, что входит в систему общественного вещания Нидерландов.

Тем временем министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сдержанно отреагировал на призыв парламентариев. Чиновник заявил, что правительство не видит необходимости в проведении подобного расследования. Он отметил, что такое расследование - непростая задача, поскольку потребуется и содействия России, "поскольку речь идет и о ее воздушном пространстве". Однако Блок заверил, что не возражает против сбора фактов для изучения возможности проведения расследования.

Депутат от христианских демократов Крис ван Дам выразил мнение, что тянуть с проведением расследования нельзя. "Время проходит, воспоминания стираются, факты теряются. Тщательное расследование о причинах того, почему воздушное пространство над Восточной Украиной не было закрыто, важно не только для установления факта ответственности государства. Оно важно для родственников погибших. Важно узнать, можно ли было предотвратить то, что случилось, понять, что произошло. Речь идет и о справедливости, а также и о том, чтобы сделать выводы на случай новых аналогичных ситуаций", - пояснил ван Дам.

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*** Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «руководителем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был вожаком «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в катастрофе малайзийского «Боинга» должен начаться 9 марта 2020 года.