Washington Post: Военное вторжение США в Гренландию было бы в духе Трампа

Представление американского президента о мире во многом сформировано телевидением, а оккупация крупнейшего острова мира повторила бы сюжет одного из фильмов о Джеймсе Бонде.

Во времена президентства Дональда Трампа ни один момент покоя нельзя принимать как должное. В разгар августовских отпусков американский президент попал в заголовки из-за тайных планов «аннексировать» Гренландию.

В воскресенье он подтвердил, что заинтересован в том, чтобы Дания продала США остров, пообещав «поговорить об этом» с Копенгагеном, — пишет на страницах Washington post обозреватель Дана Милбенк.

«По сути это большая сделка о недвижимости», - сказал Трамп, добавив, что Дания должна желать продать Гренландию, ведь «ее содержание» причиняет королевству «большие потери». Датчане отреагировали возмущением.

«Гренландия не продается», - заявила премьер-министр автономии Матте Фредерикссон, назвав идею американского президента «абсурдной».

«Надеюсь, он это не серьезно», - добавила она.

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Автор иронизирует, что датский ответ прозвучал как слова вражды. И на такое могут ответить только одним способом: отобрать Гренландию грубой силой. У автономии нет регулярной армии. Поэтому оккупировать Нуук будет легко. Вероятно, конечно, что вторжение на суверенную территорию Дании заставит НАТО реагировать согласно статье устава о совместной обороне. Но Трамп уже поставил крест на этом оборонном союзе.

Сенатор-республиканец Тед Круз предполагал такой сценарий еще в 2016 году, когда Республиканская партия выбирала себе кандидата в президенты. Тогда он сказал: «Однажды утром мы можем проснуться и узнать, что Дональд, став президентом, нанес ядерный удар по Дании».

Автор иронизирует, что в Вашингтоне могли бы найти оправдание для атаки против Гренландии. Это можно было бы выставить даже как самозащиту от «жестокого народа». Ведь Эрик Рыжий, который стал первым европейским поселенцем на острове, был выслан из Исландии за убийства и жестокость. Кроме того, Гренландия же напала на Америку первой. Это произошло 1019 лет назад и гренландцы до сих пор этим гордятся. В городе Кассарсук стоит бронзовый памятник Лифу Эрикссону – одному из сыновей Рыжего. Именно из этого города он начал свое завоевание Северной Америки во главе викингов (если кто сомневается, то может посмотреть телевизионную сагу о Рагнаре Лотброке на телеканале History).

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Потом Гренландия нанесла удар по американцам еще раз в 1912 году. Все же хорошо знают, что корабль «Титаник» был потоплен айсбергом, который откололся от острова. А еще Гренландия вела себя «агрессивно» на протяжении последних лет, затопляя американские побережья водой из растаявших ледников.

Кто-то может удивиться, почему это Трамп заинтересовался покрытым льдом островом без плодородных земель, без дорог и людей. Как всегда, ответ можно найти в телевизионных привычках Трампа.

«Подозреваю, что во время недавнего «свободного времени» он смотрел фильм «Квант Милосердия» о Джеймсе Бонде. В нем злодеи захватили страну, установив монополию на поставки питьевой воды. Гренландский лед, в котором хватит воды, чтобы заполнить Великие Озера в США 115 раз, остается вторым в мире источником пресной воды», - шутит автор.

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Если поведение Трампа действительно продиктовано телевидением, это вполне вписывается в его привычки. Как-то он заявил, что женщин переправляют через южную границу США «с заклеенными клейкой лентой лицами». Ничего подобного в реальности не происходит. Однако такая сцена была в фильме Бенисио дель Того «Сикарио 2». Трамп использовал чрезвычайное положение, чтобы построить стену на границе без одобрения Конгресса. То же самое сделал герой «Карточного домика» Фрэнк Андервуд, чтобы продвинуть нужный ему проект в обход парламента.

Но последний пример того, как Трамп воспринимает телевидение за чистую монету, все же не стоит недооценивать. Крупнейший остров планеты Гренландия втрое больше, чем Техас и на 50% больше, чем Аляска. Такая огромная территория бесспорно получила бы статус штата очень быстро, отправив своих представителей в обе палаты Конгресса. Ни для кого не секрет, какими были бы эти представители. Две крупнейшие партии Гренландии — социалистические с определенными отличиями.

Трамп любит пугать тем, что демократы вот-вот устроят «социалистический переворот» в США. Но аннексировав Гренландию, именно он и приведет социалистов в американскую систему. Даже Эрик Рыжий не мог такого добиться.