СМИ: боевики "Исламского государства" вынуждают украинских врачей лечить их раненых

Об этом пишет радио "Свобода" со ссылкой на мировые СМИ. Сообщается, что один из пленных, врач из Узбекистана, рассказал журналистам, что в обмен на безопасность от медиков требуют остаться в городе и лечить раненых боевиков.

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Отмечается, что 15 граждан Украины были в группе врачей, которые, по информации американского телеканала CNN, ждали автобус. Тот должен был отвезти их из Сирта в Триполи. Во время штурма больницы медиков взял в плен отряд из 30 боевиков. Всего в группе было 20 врачей-иностранцев.

Врачи планировали покинуть город именно из-за ухудшения условий безопасности.

Сейчас контакт с врачами поддерживают представители украинской дипломатической миссии в Ливии. Дипломаты также говорят, что пытаются помочь украинским гражданам найти безопасную возможность уехать из страны.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в комментарии пресс-секретаря МИДа Евгения Перебыйноса информировалось, что 15 украинских врачей в Ливии, которые были похищены вооруженными лицами, которые связаны с так называемым "Исламским государством Ирака и Леванта", освобождены и возвращены в места их предыдущего пребывания. Украинские врачи работали в ливийской больнице "Ибн Сина".