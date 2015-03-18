СМИ: боевики "Исламского государства" вынуждают украинских врачей лечить их раненых
Боевики группировки "Исламское государство" отпустили пленных украинских врачей, но запретили им покидать город Сирт.
Об этом пишет радио "Свобода" со ссылкой на мировые СМИ. Сообщается, что один из пленных, врач из Узбекистана, рассказал журналистам, что в обмен на безопасность от медиков требуют остаться в городе и лечить раненых боевиков.
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Отмечается, что 15 граждан Украины были в группе врачей, которые, по информации американского телеканала CNN, ждали автобус. Тот должен был отвезти их из Сирта в Триполи. Во время штурма больницы медиков взял в плен отряд из 30 боевиков. Всего в группе было 20 врачей-иностранцев.
Врачи планировали покинуть город именно из-за ухудшения условий безопасности.
Сейчас контакт с врачами поддерживают представители украинской дипломатической миссии в Ливии. Дипломаты также говорят, что пытаются помочь украинским гражданам найти безопасную возможность уехать из страны.
Как сообщал УНИАН, 16 марта в комментарии пресс-секретаря МИДа Евгения Перебыйноса информировалось, что 15 украинских врачей в Ливии, которые были похищены вооруженными лицами, которые связаны с так называемым "Исламским государством Ирака и Леванта", освобождены и возвращены в места их предыдущего пребывания. Украинские врачи работали в ливийской больнице "Ибн Сина".