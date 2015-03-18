Создатель сингапурского "экономического чуда" Ли Куан Ю при смерти

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на правительство города-государства.

Ли управлял островом на посту премьер-министра в течение 31 года: с момента как Сингапур получил независимость в 1959 году.

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Экономические реформы, инициированные политиком, привели бывшую британскую колонию к экономическому благоденствию, однако правозащитники критиковали Ли за ограничение политических и личных свобод граждан.

В Сингапуре со времен правления Ли действует законодательство, крайне жестко регламентирующее свободу самовыражения жителей острова.