Создатель сингапурского "экономического чуда" Ли Куан Ю при смерти
14:18, 18 марта 2015Мир
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91-летний "отец сингапурской нации" Ли Куан Ю госпитализирован с пневмонией в крайне тяжелом состоянии.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на правительство города-государства.
Ли управлял островом на посту премьер-министра в течение 31 года: с момента как Сингапур получил независимость в 1959 году.
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Экономические реформы, инициированные политиком, привели бывшую британскую колонию к экономическому благоденствию, однако правозащитники критиковали Ли за ограничение политических и личных свобод граждан.
В Сингапуре со времен правления Ли действует законодательство, крайне жестко регламентирующее свободу самовыражения жителей острова.
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