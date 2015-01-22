Жителя Сингапура оштрафовали на $15 тысяч за выброшенные из окна окурки

В Сингапуре мужчину, выбрасывавшего окурки из окна высотки, оштрафовали на 15 тысяч американских долларов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Правонарушение зафиксировала камера наблюдения. На основе видеозаписи суд приговорил 38-летнего сингапурца к выплате 33 штрафов в размере 600 сингапурских долларов за каждый из выброшенных окурков (в сумме это составило почти 20 тысяч сингапурских долларов, что равняется 15 тысячам американских), кроме последнего. За 34-й окурок нарушитель получил наказание в виде пяти часов общественных работ: ему придется чистить улицы.

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Сингапур известен своим строгим законодательством в отношении административных правонарушений. Разбрасывание мусора и вандализм караются крупными штрафами, запрещен даже ввоз в страну жевательной резинки. За прошедший год в Сингапуре было возбуждено 206 дел против лиц, обвиняемых в том, что они выбрасывали мусор из окна.