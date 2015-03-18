Большинство поляков не готовы защищать свою страну с оружием в руках - опрос

Меньше трети польских граждан готовы с оружием защищать свою страну в случае нападения на нее другого государства.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты опроса, проведенного Millward Brown.

"На вопрос, как бы ты себя повел в случае вооруженного нападения на Польшу, больше всего людей ответили: "Оказывал бы сопротивление, но не с оружием в руках, а лишь принимая участие в других немилитарных действиях. Так ответили 37%", - отмечает TVN, по заказу которого был проведен этот опрос.

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Из тысячи опрошенных о готовности защищать родную страну с оружием в руках заявили 27%.

19% задекларировали, что в случае войны выехали бы за границу

11% опрошенных сказали, что не знают, что сделали бы в такой ситуации, а 5% были готовы сдаться агрессору.

Польша является крупнейшим непосредственным западным соседом Украины и называется одной из возможных целей дальнейшей агрессии Российской Федерации, которая в прошлом году аннексировала украинский Крым и развязала кровопролитную войну на Донбассе.

Польские политики заявляют, что стране не угрожает российская агрессия, поскольку страна входит в НАТО, силы которого в милитарном плане значительно превышают военную потугу РФ и которое обязано защищать все государства-члены Альянса в случае агрессии против них.