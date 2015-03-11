Китайцы показали, как построили 57-этажный небоскреб за 19 дней (видео)

Как можно судить из видео, демонстрирующего ускоренный процесс строительства здания Mini Sky City в городе Чанша, столице провинции Хунань, за один день китайцы возводили сразу по три этажа. Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Dailymail.

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Всего готовый небоскреб имеет 800 квартир и рассчитан на 4 тысячи жильцов.

Изначально планировалось, что здание достигнет высоты 220 этажей, однако от этой идеи отказались в связи с беспокойством из-за слишком близкого расположения местного аэропорта.