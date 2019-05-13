Госсекретарь США отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майк Помпео отменяет московский этап своей поездки в Россию.

Госсекретарь США Майк Помпео отменяет свой визит в Москву, однако посетит Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте такжеГоссекретарь США отправился в Россию говорить с Путиным об агрессии Москвы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

В Москве Помпео планировал встретиться с дипломатами в американском посольстве, поговорить с представителями деловых кругов США, прежде чем отправиться в Сочи.

Во время своей первой поездки в Россию в качестве госсекретаря США ожидается, что Помпео обсудит с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым «агрессивные и дестабилизирующие действия», предпринятые Москвой по всему миру, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США на прошлой неделе.