Госсекретарь США отменил визит в Москву
07:34, 13 мая 2019Мир
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Госсекретарь США Майк Помпео отменяет московский этап своей поездки в Россию.
Госсекретарь США Майк Помпео \ REUTERS
Госсекретарь США Майк Помпео отменяет свой визит в Москву, однако посетит Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.
В Москве Помпео планировал встретиться с дипломатами в американском посольстве, поговорить с представителями деловых кругов США, прежде чем отправиться в Сочи.
Во время своей первой поездки в Россию в качестве госсекретаря США ожидается, что Помпео обсудит с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым «агрессивные и дестабилизирующие действия», предпринятые Москвой по всему миру, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США на прошлой неделе.
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