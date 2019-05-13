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Госсекретарь США отменил визит в Москву

07:34, 13 мая 2019
Мир
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Госсекретарь США Майк Помпео \ REUTERS

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент. 

В Москве Помпео планировал встретиться с дипломатами в американском посольстве, поговорить с представителями деловых кругов США, прежде чем отправиться в Сочи.

Во время своей первой поездки в Россию в качестве госсекретаря США ожидается, что Помпео обсудит с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым «агрессивные и дестабилизирующие действия», предпринятые Москвой по всему миру, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США на прошлой неделе.

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Теги: #Москва#визит#Майк Помпео