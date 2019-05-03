В мексиканском отеле нашли мертвой бывшую "Мисс Уругвай"
15:22, 03 мая 2019Мир
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Модель приехала в Мехико 23 апреля, где ее встретил знакомый, чтобы провести собеседование.
"Мисс Уругвай-2006" Фатими Давила / Фото из открытых источников
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в одном из отелей столицы Мексики города Мехико.
Об этом сообщает издание El Universal. Предварительно известно, что женщина могла покончить жизнь самоубийством.
Модель приехала в Мехико 23 апреля, где ее встретил знакомый, чтобы провести собеседование. По данному факту проводится расследование.
Как сообщал УНИАН, титул «Мисс США-2019» завоевала адвокат, работающая с заключенными.
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