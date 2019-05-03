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В мексиканском отеле нашли мертвой бывшую "Мисс Уругвай"

15:22, 03 мая 2019
Мир
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"Мисс Уругвай-2006" Фатими Давила / Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание El Universal. Предварительно известно, что женщина могла покончить жизнь самоубийством.

Модель приехала в Мехико 23 апреля, где ее встретил знакомый, чтобы провести собеседование. По данному факту проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, титул «Мисс США-2019» завоевала адвокат, работающая с заключенными.

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Теги: #Мексика#Уругвай#конкурс красоты