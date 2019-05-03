Атака ботов: Израиль заявил о давлении на участников Евровидения

Под атакой ботов оказались, среди прочих, Мадонна, представители Франции, Италии, Британии и Ирландии.

Министерство по стратегическим вопросам Израиля опубликовало отчет, согласно которому в последние месяцы сотни фиктивных аккаунтов в сети микроблогов Twitter использовалась для оказания давления на участников конкурса "Евровидение" с целью вынудить их отказаться от поездки в Израиль.

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В отчете говорится о 232 фиктивных аккаунтах, из которых 166 являлись ботами, организованными под именем #GroupPalestine и контролируемыми из сектора Газы. Также фиктивные аккаунты были зарегистрированы в Египте и в Индонезии, передает newsru.co.il.

По оценке экспертов министерства, общий охват аудитории группы фиктивных аккаунтов оценивается в 10 миллионов пользователей.

Под атакой ботов оказались, среди прочих, Мадонна, представитель Франции на "Евровидении 2019" Билаль Хасани, итальянский представитель Алессандро Махмуд, британец Майкл Рейс, представительница Ирландии Сара Мактернан, корпорации телерадиовещания Франции и Испании.

Информация о сети ботов была передана министерством руководству сети Twitter, десятки фиктивных аккаунтов были удалены.

Как сообщал УНИАН, песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.