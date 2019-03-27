Йельский университет впервые исключил студента из-за скандала с коррупцией при поступлении (видео)
10:59, 27 марта 2019Мир
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Нынешнее решение Йельского университета - первый известный случай исключения студента из-за скандала с обманом при поступлении в престижные вузы.
Американскому студенту отказали в поступлении в университет Йель из-за взятки в миллион долларов
Йельский университет исключил одного студента, который был связан с мошенничеством при поступлении в престижные вузы.
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В руководстве престижного американского университета уверяют - родители студента пытались подделать спортивные достижения своего чада. Деньги должны были прислать тренеру Йеля, чтобы тот помог вступить в вуз.
Нынешнее решение Йельского университета - первый известный случай исключения студента из-за скандала с обманом при поступлении в престижные вузы.
Как сообщал УНИАН, всего в деле о мошенничестве 50 обвиняемых: родители, экзаменаторы, тренеры университетских команд, а также звезды Голливуда.
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