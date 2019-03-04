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Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

13:28, 04 марта 2019
Мир
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О смерти Флинта стало известно 4 марта / фото instagram.com/theprodigyofficial

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Как сообщает The Sun, музыкант был найден мертвым в понедельник утром, 4 марта, в своем доме в Эссексе.

По предварительным данным, полиция не обнаружила в инциденте ничего подозрительного.

Причина смерти вокалиста пока не называется.

Кит (Кейт) Флинт родился в 1969 году. В 1990-м он стал танцором электронной группы The Prodigy, а затем - вокалистом коллектива. Музыкант исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — Firestater и Breathe.

Ранее в Великобритании в возрасте 64 лет умер основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис.

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Новость в сюжете: Смерть вокалиста The Prodigy
Теги: #смерть#Кит Флинт#The Prodigy