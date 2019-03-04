Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Артист умер на 50-м году жизни.

В Великобритании умер вокалист The Prodigy Кит (Кейт) Флинт. Ему было 49 лет.

Читайте такжеСтала известна причина смерти Карла Лагерфельда

Как сообщает The Sun, музыкант был найден мертвым в понедельник утром, 4 марта, в своем доме в Эссексе.

По предварительным данным, полиция не обнаружила в инциденте ничего подозрительного.

Причина смерти вокалиста пока не называется.

Кит (Кейт) Флинт родился в 1969 году. В 1990-м он стал танцором электронной группы The Prodigy, а затем - вокалистом коллектива. Музыкант исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — Firestater и Breathe.

Ранее в Великобритании в возрасте 64 лет умер основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис.