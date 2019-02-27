Ванесса Паради представила клип, снятый в Киеве (видео)
15:22, 27 февраля 2019Мир
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Композиция ″Kiev″ вошла в новый альбом 46-летней исполнительницы ″Les sources″.
Известная французская актриса и певица Ванесса Паради представила клип на песню ″Kiev″, посвященную столице Украины.
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Соответствующее видео было опубликовано на YouTube 27 февраля 2019 года. Композиция ″Kiev″ вошла в новый альбом 46-летней исполнительницы ″Les sources″.
В клипе Паради гуляет по лесу, в котором кардинально меняется погода с летней на осеннюю и зимнюю. В конце ролика Паради оказывается у берега Днепра, с которого открывается вид на столичную Оболонь.
Стоит отметить, что Паради посещала Киев в феврале 2016 года, когда снималась в фильме "Иней" литовского режиссера Шарунаса Бартаса.
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