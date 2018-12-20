Журнал Time назвал худшие песни 2018 года

Первую строчку занял один из самых богатых исполнителей по версии Forbes – Post Malone с композицией Psycho.

Журнал Time создал собственный список треков, которые в этом году заслужили звание худших.

Первую строчку занял один из самых богатых исполнителей по версии Forbes – Post Malone с композицией Psycho. На второй позиции оказался 6ix9ine с FEFE. Издание отметило, что в сингле нет ничего, кроме пошлых намеков и тошнотворного текста.

Тройку лидеров замыкает Белла Торн с песней Bitch I’m Bella Thorne, которая напоминает стиль Мадонны и Кеши.

В десятку также попали:

Джастин Тимберлейк – The Hard Stuff

Maroon 5 – Girls Like You

Зейн – Let Me

DJ Snakе – Taki Taki

Канье Уэст и Lil PumpI – Love It

Greta Van Fleet – Lover, Leaver

Эминем – Fall

Напомним, портал IMDb представил свой ежегодный рейтинг самых ожидаемых кинопроектов. Первое место заслужил "Капитан Марвел" от студии Marvel (мировая премьера намечена на 8 марта). В ТОП-10 также вошли: "Оно 2", "Стекло", "Джокер", "Алладин" и "Хеллбой".