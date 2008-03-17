ООН: ледники в мире начали таять вдвое быстрее

Специалисты обеспокоены, что таяние ледников происходит в мире беспрецедентными темпами, в среднем удвоившись в 2005-2006 годах по сравнению с 2004-2005 годами.

Как сообщает Программа ООН по окружающей среде, быстрое таяние ледников угрожает экосистемам и ведет к изменению климата.

По данным ООН, в 1980-1999 годах среднегодовое таяние льдов составляло 0,3 метра, достигнув 0,5 метра к 2000 году, а сейчас ускорилось до 1,5 метра. Данные приводятся по результатам мониторинга состояния крупнейших ледников во всех частях света.

Самые драматические процессы таяния ледников отмечены в Европе. Так, норвежский ледник Брейдалбликкбреа (Breidalblikkbrea) в 2006 году потерял более трех метров, что в 10 раз больше, чем в 2005 году.

Угрожающие таяния ледников отмечены в Австрии, Швейцарии, Швеции, Франции, Италии и Испании.

В зоне Гималайских гор "многие ледники могут вообще исчезнуть при сохранении нынешнего уровня потепления климата", что критически затронет жизнь миллионов и даже миллиардов людей, говорится в сообщении.

"Текущая тенденция таяния ледников позволяет предположить, что такие реки, как Ганг, Инду, Брахмапутра (самая высокогорная реки в мире) и другие реки, пересекающие северную равнину Индии, могут стать сезонными реками в ближайшем будущем вследствие климатических изменений", - полагают авторы представленного доклада.

Тема изменения климата в результате глобального потепления включена в число приоритетов Объединенных Наций, начиная с 2007 года.