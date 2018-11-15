По данным издания, Джорджина Родригес ответила согласием и уже выбирает свадебное платье.

Нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке — испанской модели Джорджине Родригес.

Об этом пишет британский таблоид Mirror со ссылкой на газету Correio da Manha.

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По данным издания, она ответила согласием и уже выбирает свадебное платье.

Недавно влюбленных сфотографировали во время романтического ужина в Лондоне. На левой руке Родригес было огромное кольцо с бриллиантами от Cartier.

Позже сама Джорджина показала фото с кольцом на левой руке в своем Instagram.

Как сообщалось, Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей. Трех футболисту родили суррогатные матери. В ноябре 2017 года у Джорджины родилась дочь от Роналду.