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Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке

14:08, 15 ноября 2018
Мир
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Криштиану Роналду / REUTERS

Нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке — испанской модели Джорджине Родригес.

Об этом пишет британский таблоид Mirror со ссылкой на газету Correio da Manha.

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По данным издания, она ответила согласием и уже выбирает свадебное платье. 

Иллюстрация / REUTERS

Недавно влюбленных сфотографировали во время романтического ужина в Лондоне. На левой руке Родригес было огромное кольцо с бриллиантами от Cartier. 

Позже сама Джорджина показала фото с кольцом на левой руке в своем Instagram.

instagram.com/georginagio

Как сообщалось, Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей. Трех футболисту родили суррогатные матери. В ноябре 2017 года у Джорджины родилась дочь от Роналду.

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Теги: #Роналду#Криштиану Роналду