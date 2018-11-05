Письмо Бодлера перед несостоявшимся самоубийством ушло с молотка

В тот день Бодлер нанес себе ранение, но оно оказалось не смертельным - после той неудавшейся попытки он прожил еще 22 года.

Письмо французского поэта Шарля Бодлера, в котором он сообщал о желании покончить с собой, ушло с молотка за 234 тыс. евро. Это в три раза выше ожидавшейся суммы.

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Послание датируется 30 июня 1845 года. В нем поэт написал своей возлюбленной Жанне Дюваль, что к моменту, когда она будет его читать, он уже будет мертв, передает Би-би-си. Причиной своего решения убить себя он назвал неспособность справиться со скукой.

В тот день Бодлер нанес себе ранение, но оно оказалось не смертельным - после той неудавшейся попытки он прожил еще 22 года. За это время он написал свои главные произведения, в числе которых поэтический сборник - "Цветы зла".

Считается, что это одно из первых произведений, вернувших садистские принципы в литературу после маркиза Де Сада. "Я рана - и удар булатом. Рука, раздробленная катом, и я же - катова рука!" - писал Шарль Бодлер в "Цветах зла".

Бодлер познакомился с Дюваль в 1842 году после ее переезда во Францию с Гаити. Они были вместе 20 лет до ее смерти в 1862 году. Поэт называл ее черной Венерой и боготворил ее. Незадолго до ее кончины, а умерла она, как сообщается, от сифилиса, ее портрет написал один из родоначальников импрессионизма Эдуард Мане.

Сам Бодлер скончался в 1867 году в психиатрической лечебнице. Причиной смерти тоже, якобы, стал сифилис.

Аукционные дома нередко выставляют на торги письма известных личностей. В 2014 году в Калифорнии было продано письмо к Мэрилин Монро, которое написал ее тогдашний муж - бейсболист Джо Ди Маджио. Письмо было продано за $78 тыс.

Ди Маджио написал письмо после пресс-конференции, на которой Мэрилин Монро объявила, что разводится с ним - всего через девять месяцев после их свадьбы в 1954 году. Сам Ди Маджио разводиться не хотел и просил Мэрилин передумать.

В 2006 году в Париже 26 писем французского философа Вольтера императрице Екатерине II были проданы за рекордную на тот момент сумму в $750 тыс. Купил письма российский арт-дилер. 26 писем датированы 1768-1777 годами, когда Екатерина правила Россией, а Вольтер жил в Швейцарии. Некоторые послания подписаны "Старый отшельник", а в других философ называет себя просто "V".