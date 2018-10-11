Вторая работа: как голливудские актеры зарабатывают миллионы не на фильмах

В фильмографии голливудского актера Джорджа Клуни по итогам 2017 года фигурирует всего один проект — 60-секундный рекламный ролик для кофейного бренда Nespresso.

В 2018-м обладатель двух Оскаров, четырех Золотых глобусов и еще почти сотни кинонаград разного уровня и вовсе не снялся ни в одной картине, пишет НВ.

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Творческое безделье не помешало Клуни возглавить список самых высокооплачиваемых актеров планеты по версии журнала Forbes: в 2018 году он занял первое место с состоянием $239 млн. Все дело в том, что годом ранее британская компания Diageo, мировой лидер по производству крепкого алкоголя, приобрела за $1 млрд Casamigos — компанию по выпуску текилы, совладельцем которой был Клуни. По условиям сделки продавцы получили $700 млн сразу, еще $300 млн — в течение следующих десяти лет.

По подсчетам Forbes, доля Клуни в этой сумме — $333 млн ($233 млн сразу и $100 млн в ближайшее десятилетие). Неплохо, если учесть, что в свое время каждый из трех основателей вложил в Casamigos по $600 тыс. Клуни — один из многих голливудских актеров, чьи доходы не ограничиваются гонорарами за фильмы.

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Актриса Джессика Альба, известная по фильмам "Город грехов" и "Мачете", основала в 2011-м The Honest Company — компанию, специализирующуюся на производстве бытовой химии и гигиенической косметики. Не прошло и трех лет, как стоимость компании достигла $1 млрд, а еще через год поднялась до $1,7 млрд. В дополнение к своим основным, не всегда стабильным доходам звездные предприниматели находят подработки по душе — от торговли косметикой на основе медицинской марихуаны до гостиничного и ресторанного бизнеса.

"Просто мне нравится это, и я использую появляющиеся возможности", — прокомментировал в июне этого года открытие очередного отеля сети Nobu Hotel актер Роберт Де Ниро.

В 1994 году обладатель двух Оскаров стал сооснователем и совладельцем сети ресторанов Nobu, в 2013-м открылся первый одноименный отель. Сейчас Де Ниро и его бизнес-партнер шеф-повар Нобу Мацухиса владеют 39 ресторанами и 8 гостиницами.