В Канаде в перестрелке убили известного 21-летнего рэпера

Смоук Дог ранее выступал в совместном туре с Дрейком.

В Торонто в результате перестрелки убит 21-летний канадский рэпер Смоук Дог. Вооруженный конфликт произошел поздно вечером.

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Как сообщает Газета.ru, было госпитализировано три человека - двое мужчин в тяжелом состоянии и одна женщина с ранениями, не угрожающими жизни. Уже в больнице оба мужчины погибли. Одного из них опознали как 21-летнего Джаванте Смарта, который выступал под сценическим псевдонимом Смоук Дог. Согласно версии полиции, молодые люди оказались в центре вооруженного конфликта между бандами.

Смоук Дог был участником рэп-группировки Halal Gang, записал популярный ремикс песни «Trap House» вместе с рэпером Френч Монтаной, а также в прошлом году выступал в совместном туре со своим знаменитым соотечественником Дрейком.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел посмертный клип убитого XXXTentacion, в котором рэпер восстает из гроба.